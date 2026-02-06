Beyoğlu'nda Hafif Ticari Araç Kazası - Son Dakika
Beyoğlu'nda Hafif Ticari Araç Kazası

06.02.2026 13:03
Park halindeki araç geri kayarak bir eve çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı, evde hasar oluştu.

BEYOĞLU'nda park halindeki hafif ticari araç geri kayarak bir evin girişindeki su borusuna ve bina kapısına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi. Aracın çarptığı evin sahibi "Şans eseri kapıda kimse yok. Daha önce dışarıda bekliyorlardı. Kapıda olsalardı çoluk çocuğa zarar olacaktı. Ucuz atlattık" dedi.

Kaza, Bülbül Mahallesi Madırga Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette kurye olarak çalışan Kadir M., teslimat yapmak için geldiği mahallede aracını yokuşa park etti. Araçtan teslim edilecek paketi almak istediği sırada hafif ticari araç geri kaymaya başladı. Sürücü, aracı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Hafif ticari araç önce su borusuna daha sonra da evin kapısına çarparak duvarı yıktı Kazada ölen ya da yaralan olmazken evde ve araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza sırasında evini önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.

'UCUZ ATLATTIK; ŞANS ESERİ KAPIDA KİMSE YOKTU'

Aracın çarptığı evin sahibi "Araba sokaktan kaymış kapıya vurmuş. Kaza yapmış. Şu an evde çoluk çocuk var. Şans eseri kapıda kimse yok. Daha önce dışarıda bekliyorlardı. Kapıda olsalardı çoluk çocuğa zarar olacaktı. Ucuz atlattık" dedi.

Kaynak: DHA

