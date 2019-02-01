Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın: 6'sı Çocuk 11 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu'nda Yangın: 6'sı Çocuk 11 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu'nda Yangın: 6'sı Çocuk 11 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Cemil ÖZDEMİR - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın birinci katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın üst katlarında mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı sokağa gelen mahalle sakinleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılışını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı kişiler, yangın çıkan dairenin sahibine saldırdı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:26 Kaynak: DHA

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