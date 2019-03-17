Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Şehit Mektupları" Sergisi Açıldı

Beypazarı'nda "Şehit Mektupları" Sergisi Açıldı

28 dakika önce

Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Şehit mektupları" sergisi açıldı.

Beypazarı'nda
Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Şehit mektupları" sergisi açıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV) ile Türkiye Kamu-sen Beypazarı temsilciliği tarafından Atatürk Parkında açılan sergiye Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Gökgöz, MHP ilçe başkanı Erdoğan Orhan, TÜRKAV Beypazarı Şube Başkanı Resül Aytekin ve davetliler katıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve Türk askerinin Çanakkale'de bir destan yazdığını ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu da yedi düvele gösterdiğini söyledi.

TÜRKAV, Beypazarı Şube Başkanı Resül Aytekin ise düzenledikleri sergiye ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek serginin 2 gün açık kalacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Çanakkale, Beypazarı, Güncel
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