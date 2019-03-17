Beypazarı'nda "Şehit Mektupları" Sergisi Açıldı
28 dakika önce
Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Şehit mektupları" sergisi açıldı.
Beypazarı
ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Şehit mektupları" sergisi açıldı. Türkiye
Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV) ile Türkiye Kamu-sen Beypazarı temsilciliği tarafından Atatürk
Parkında açılan sergiye Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, AK Parti
ilçe başkanı Mehmet Gökgöz
, MHP
ilçe başkanı Erdoğan Orhan
, TÜRKAV Beypazarı Şube Başkanı Resül Aytekin ve davetliler katıldı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve Türk askerinin Çanakkale'de bir destan yazdığını ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu da yedi düvele gösterdiğini söyledi.
TÜRKAV, Beypazarı Şube Başkanı Resül Aytekin ise düzenledikleri sergiye ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek serginin 2 gün açık kalacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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