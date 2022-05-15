Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Beyşehir'den kısa kısa

15.05.2022 13:59
Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde genel kurul yapıldı.

Beyşehir'de Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde genel kurul yapıldı.

Genel kurulda mevcut yönetim oy birliği ile yeniden göreve seçilirken yönetim kurulu başkanı Naci Tanık ise 4. kez aynı göreve getirildi.

Naci Tanık, kooperatif ortaklarına teşekkür ederek, kooperatif olarak 2023-2024 ihracat hedeflerini yükselttiklerini belirterek, "Önceliğimiz istihdam ve üretimi daha da artırarak Huğlu'muza, bölgemize, ülkemize daha da faydalı işler yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler Günü

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağralı, mesajında, çiftçinin üretmek için kuraklık, girdi fiyatlarının yüksekliği gibi sorunlarla mücadele etmekte olduğunu belirtti.

Geçen yıl üretim sezonunda da çiftçilerin kuraklık nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Ağralı, şunları kaydetti:

"Üretici kuraklık tekrar yaşanır kaygısını da taşımaktadır. Üstüne pandemi sürecinin tetiklediği hammadde arzının daralması, bu sebeple yaşanan tarımsal girdi fiyatlarının yüksekliği çiftçiyi üretimden düşürmektedir. 2020-2021 yıllarını kapsayan üretim sezonunda kullanılan ekim anında tabana ve ilkbaharda toprak üstüne uygulanan gübre miktarı 2021-2022 yılları üretim sezonunda büyük bir oranda düşüş göstermektedir."

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Kooperatif, İstihdam, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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