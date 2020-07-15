Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi

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ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen asker, korucu ve vatandaşlar mezarları başlında ziyaret edilerek, 45 temmuz 2016'da darbe girişimini önleyen tüm şehit ve gaziler için dualar edildi.

Programda konuşan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasi tarihi açsından çok önemli bir dönüm noktasının yaşandığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Ülkemiz yıllarca darbelerle ve darbe girişimleriyle boğuşmuş ve her defasında ülkemizin gelişmesine bir ket vurulmuştur. Ama 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimiz peygamber ocağı olan kahraman ordumuzun içine sızmış ve hiçbir şekilde ordumuzla alakası olmayan FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişimi başlamış ancak milletimiz canlarıyla siper olup ay yıldızlı al bayrağımızla direnmiş ve darbe girişimi engellenmiştir. Bizler de Beytüşşebap'ta bu ruhu canlı tutmak için şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip dua ettik. Kürtçe mevlit okuyup nöbetler tutacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize de sağlıklı günler dilerim" dedi.

Daha sonra konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Aşan, "Hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü. Bizler şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmek istedik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla canlarıyla tanklara karşı siper olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Kaymakamlığımızla beraber bir çok etkinliğimiz olacak. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Pendik, Başkan Habip Aşan, Alay komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve çok sayıda kurum amirleri ile vatandaş katıldı.

Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

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