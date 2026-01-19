Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.K. (17) ve A.E.D'yi (17) bıçakla yaralayan E.K. (16), olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan E.K. (16) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
