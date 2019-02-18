Biga'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finalistleri Ödüllendirildi
14 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan İlkokullar ve Ortaokullar Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan İlkokullar ve Ortaokullar Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakamlık
toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Mustafa Can
, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada, "Turnuva ilkokullarda 1. ve 2.sınıflar kategorisinde Qbitiz, 3. ve 4.sınıflar kategorisinde mangala, Ortaokullarda 5. ve 6.sınıflar kategorisinde abalone, 7. ve 8.sınıflarda reversi olmak üzere 4 kategoride gerçekleşti. İlçemiz her ilkokul ve ortaokullarından 2 öğrencinin katıldığı ilçe müsabakasında dereceye giren ilk 3 öğrencimiz il finallerine katılmaya hak kazandı" diye konuştu.
Kaymakam Mustafa Can ise öğrencileri tebrik ederek hediye çeklerini takdim etti. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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