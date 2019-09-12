Son Dakika Haberleri: Bigadiç Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
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Bigadiç Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

1 saat önce

Bigadiç Belediyesince, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Bigadiç Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Bigadiç Belediyesince, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki etkinlikte Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinliğe, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun eşi Alime Avcu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Türkoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Saylak, İlçe Müftüsü Mehmet Uçmuş katıldı.

İsmail Avcu, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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