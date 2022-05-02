Ramazan Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Bursa'da vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Şıldak, namazın ve bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün vatandaşlara huzur ve sağlık içinde güzel bir bayram diledi.

Şıldak, bayramda seyir halinde olacak vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Biz en çok çocukların belediyesiyiz. Ramazan Bayramı'na bir yandan şeker bayramı da deniliyor. Şimdi çocukları sevindirme zamanı. Çocuklarımız için belediyemizin çeşitli etkinlikleri var. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Ulu Cami başta olmak üzere Dönenler, Takvacılar, Karagöz Ahmet Paşa ve Ali Paşa camilerini doldurdu.

Vali Ali Çelik ve protokol mensupları, Ulu Cami'deki namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

-Bilecik

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.

-Yalova

Sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namaz sonrası bayramlarını kutladı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde de camiye gelen vatandaşlar, birlikte saf tutttu.

Dışarıya taşan kalabalık, namaz sonrası başta köy büyükleri olmak üzere birbirlerinin bayramını kutladı.