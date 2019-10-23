Son Dakika Haberleri: Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiası
Son Dakika Güncel Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiası

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiası

1 saat önce

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiası, System.String[]

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A'nın evinde ve aracında tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 55 sikke ile 47 parça süs eşyası ve takı, dedektör, define aramada kullanılan çubuk ile av tüfeği ele geçirdi. Bu malzemeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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