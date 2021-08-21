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Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim rehberi - Son Dakika

Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim rehberi

21.08.2021 11:39
Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim rehberi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber doğrultusunda yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak, Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi...

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber doğrultusunda yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak, Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi, özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalığa meydan verilmemesi çok önemli dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberinin eğitim dönemi başlarken hazır hale getirilerek, okullara gönderileceğini belirtti. Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler var. Bu rehberlerimize göre okullarımızda neler yapılması gerektiğinden tutun da AVM, restoran ve çalışma ortamlarında neyin, nasıl yapılması gerektiği çok açık ifade ediliyor hatta aynı şey tedavi, filyasyon rehberleri için de geçerli. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte hazırladığımız 'güvenli kampüs' rehberimiz var. Bu rehberimiz de üniversitelerimizin nasıl güvenli çalışacağını söylüyor. Bu da çok önemli. Şu an tabi okul rehberimiz ön plana çıkıyor. Okullarımızı açtığımızda aslında neler yapmamız gerektiği o rehberimizde detaylı olarak yazıyor dedi.

'GİRİŞ- ÇIKIŞLARDA KALABALIĞA MEYDAN VERİLMEMELİ'

Prof. Dr. İlhan, okullara ilişkin rehberin daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatarak, Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi, özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalığa meydan verilmemesi çok önemli. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, velilerimizin de aşı olmasının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Eğer büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz aşılarını tamamlarsalar zaten çocuklarımıza bulaş da az olacaktır. Çocuklarımız enfekte olup eve götürürse hastalığı, evdeki kişilerin de etkilenmesi çok az olacaktır. Hazır okullar açılırken velilerimizi de öğretmenlerimizi de bir kez daha aşı olmaya davet etmek gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri rehber üzerinde çalışıyor, rehberde güncellenmesi gereken bir durum söz konusuysa mutantlar ile ilgili özellikle, buna göre rehberde yer alacak; ama çok fazla değişiklik söz konusu olmayacak. Eğitim dönemi başlarken rehber de hazır hale gelmiş olur, okullarımıza dağıtılır diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ AŞILARINI OLSUN'

Prof. Dr. İlhan, üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun 1,5 yıl uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam ettiğini anımsatarak, Önümüzdeki dönem yüz yüze eğitimin ağırlıklı olacağı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ben buradan genç arkadaşlarımıza bir tıp fakültesi öğretim üyesi, dekanı olarak seslenmek istiyorum; öğrencilerimizin yapacağı en önemli şey bugünden tezi yok hemen aşı olmak. Hiç aşı olmadılarsa bugün ilk doz aşılarını olursalar üniversiteler açıldığında ikinci dozlarını olmuş, antikorları da oluşmaya başlamış olur. İlk doz aşısını olmuş olanlar varsa hemen 2'nci dozlarını olmalılar, hele ki kronik hastalığı olan öğrenci arkadaşlarımız varsa bunlar da tedavilerini yapan hekimlere tanışıp mutlaka aşılarını yaptırmalılar dedi.

'TEK KİŞİLİK ODALARDA KALMALARI ÖNEMLİ'

Prof. Dr. İlhan, aynı durumun öğretim üyeleri için de geçerli olduğunu vurgulayarak, Biz bütün öğrencilerimizi özledik. Üniversiteler açılıyor ama özellikle aynı evde kalacak öğrencilerimizin mümkünse odalarda tek kalması oldukça önemli olacak. Yurtların da buna göre düzenleme yapması önemli olacak. Ortamların temiz hava ile havalandırılması ve kapalı mekanlarda bir arada bulunuyorsa öğrencilerimizin mutlaka maske takmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu koşulları sağlarsalar inşallah bu güz döneminde kampüslerimiz öğrencilerimizin sesleri ile şenlenecek düşüncesindeyim; ama öğrencilerimizin kurallara da uyması gerekiyor diye konuştu.

Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim rehberi - Son Dakika


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