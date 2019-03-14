Bilim Tarihine Büyük İlgi

"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri" sergisi, bilim ve tarih meraklılarını, sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 15 Şubat'ta kapılarını açan ve Anadolu'nun en büyük mucidi Cezeri'nin 13. yüzyılda yazdığı Kitab-ül Hiyel'deki tarife uygun, çalışır vaziyette üretilen makinelerini sunan sergi, ilk ayında 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

UNIQ EXPO'da yer alan, haftanın her günü açık olan ve bir bilim tarihi arkeolojisi sayılabilecek yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan sergi 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Bekledikleri ilgiyi gördüklerini belirten küratör Mehmed Ali Çalışkan sergiyle ilgili olarak şunları söyledi; "15 yıllık titiz bir çalışmayla hayata geçirdiğimiz sergimiz büyük bir ilgiyle karşılandı, oldukça mutluyuz. Sergimizi baştan sona ilham vermek üzere tasarladık. Mekanik, bize önümüzdeki soruna odaklanmayı ve düzenli düşünmeyi öğretir ama beraberinde sınırsız bir hayal gücü de talep eder. Cezeri'nin hayatı bize bir yandan deha ve azmin bu meydan okumalara yönelik nasıl sıra dışı çözümler bulduğunu gösteriyor, diğer yandan da küçük gibi görünen bir fikrin nasıl büyük değişimler doğurabilecek güçte olduğunu. Bu açıdan özellikle gençlerin düşünme biçimine, hayal güçlerine pozitif bir etkisi olan bir sergi. Bugüne dek yaklaşık 120 farklı okulu ağırladık sergimizde, ziyaretçilerimizin çoğu da gençler. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Türkiye'nin birçok noktasından sergimize talep var. İstanbul'dan sonra sergimizi önce Ankara'ya, ardından da yurtdışından gelen talepler doğrultusunda dünyanın dört bir yanına taşıma fikrimiz var".

"Tarihine bak, geleceği yaz!" sloganıyla geçmiş, şimdi ve gelecek arasında uzun bir yolculuk sunan, her detayı incelikle düşünülmüş "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri" sergisi 15 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.