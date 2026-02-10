Bilinçli Tüketici Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilinçli Tüketici Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı

Bilinçli Tüketici Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı
10.02.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada ödül alan öğrenciler Vali Aydın'ı ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "bilinçli tüketici olmak" konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarışmada Türkiye birincisi olan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Uygar Çetin ile Bolu birincisi Merkez Milli Egemenlik Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Buğlem Serpil Çakır'ın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve okul müdürleri Cahit Aslan ile Ersan Akbaba eşliğinde Vali Abdulaziz Aydın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Aydın'ın, öğrencilerden resimleri hakkında bilgi aldıktan sonra Ticaret Bakanlığınca gönderilen ödülleri ve plaketlerini teslim ettiği aktarıldı.

Kahramanmaraş'taki öğrencilere bere desteği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerince, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için örülen bereler dağıtıldı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Göksun'daki okullarda eğitim gören çocuklar için çalışma yapıldığı bildirildi.

Kış günlerinde çocukların yüzünü güldürmek amacıyla gönüllüler tarafından örülen berelerin ilçedeki öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Çocuklarımız soğuk kış günlerinde bir bereyle değil, aynı zamanda gönülden gelen bir tebessümle ısınsın istedik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu en büyük kazancımız olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Abdulaziz Aydın, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Aydın, Sanat, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilinçli Tüketici Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bilinçli Tüketici Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.