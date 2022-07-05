Bill Gates bile olsanız özgeçmiş hazırlıyorsunuz!

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates şu anda dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesi. Başarılı iş insanını tabi ki her zaman bu kadar zengin değildi. Gençliğinde çeşitli şirketlerde çalışmak için CV hazırlayan Bill Gates, yaklaşık 50 yıl öncesinden kalan özgeçmiş örneğini paylaştı.

Bill Gates'in özgeçmişi oldukça etkileyici

LinkedIn üzerinden özgeçmişini paylaşan Bill Gates'in oldukça başarılı olacağı daha o zamandan belli oluyor. CV'nin daha başında yer alan Harvard Üniversitesi ismi pek çok şeyi ortaya koyarken, Gates birçok programlama diline hakim olmasıyla da öne çıkıyor. Microsoft'un diğer kurucu ortağı olan Paul Allen ile ortak yaptığı çalışmalar ve lisede yaptığı projelerle de Bill Gates dolu dolu bir CV'ye sahip.

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Bu etkileyici CV'ye rağmen Bill Gates yaptığı paylaşımda ise mütevazılığını koruyarak şu ifadelere yer veriyor: