Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı Önünde Otobüs Üzerinden Vatandaşlara Hitap...
1 saat önce
- Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı önünde otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
- Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler
İlçe Başkanlığı önünde otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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