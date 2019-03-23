Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı Önünde Otobüs Üzerinden Vatandaşlara Hitap...

Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı Önünde Otobüs Üzerinden Vatandaşlara Hitap...

1 saat önce

- Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı önünde otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

- Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı önünde otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:03 Kaynak: AA

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