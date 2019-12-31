Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı - Son Dakika

Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı

6 saat önce

Bingöl'de merkez ve 7 ilçede belirlenen 35 nokta 31 Aralık 2020 tarihine kadar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı, System.String[]

Bingöl'de merkez ve 7 ilçede belirlenen 35 nokta 31 Aralık 2020 tarihine kadar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.


Bingöl Valiliği merkez ilçe, Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde belirli koordinatlar içinde bulunan 35 noktanın "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.


Açıklamada, "Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.


Merkez ve ilçelerde koordinatları belirlenen Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine girişin 01 Ocak 2020 -31 Aralık 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Solhan, Aralık, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
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