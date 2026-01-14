Bingöl\'de Asayiş Toplantısı

Bingöl'de "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Usta, Valilikte düzenlenen toplantıda 2025 yılında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin 2024'te 2 bin 905 olan suç sayısının 2025'te yüzde 6 azalışla 2 bin 729'a gerilediğini belirten Usta, kasten öldürme olay sayısının 7'den 3'e düştüğünü kaydetti.

Usta, 2024'te malvarlığına karşı işlenen suç sayısının 889 iken, geçen yıl bu sayının yüzde 20 azalarak, 709'a gerilediğini ifade etti.

Malvarlığına karşı suçlarda aydınlanmanın yüzde 89'e yükseldiğini anlatan Usta, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, yağma (gasp) ve dolandırıcılık suçlarında da düşüş yaşandığını vurguladı.

Usta, hapis cezası bulunan veya ifadeye yönelik araması bulunan kişilere yönelik geçen yılda yürütülen çalışmalarda ise 2 bin 298 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Usta, şunları kaydetti:

"Terör örgütüne yönelik 2025 yılında 22'si şehir operasyonu olmak üzere toplam 2 bin 862 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ ve terörizmin finansmanı suçundan 7 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 39 kişi yakalanmış olup 7'si tutuklanmış, 7'si adli kontrol kararı ile 19'u savcılıktan, 6'sı ise kolluktan serbest kalmıştır."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Usta, il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser, kaçak sigara ve tütün ürünü, silah, mühimmat, elektronik eşya ve sahte belgenin ele geçirildiğini aktardı.

Usta, KOM suçları kapsamında 2025 yılında tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 133 artış sağlandığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, imal ve ticaret suçlarına yönelik 93 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Usta, bu operasyonlarda yakalanan 148 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını dile getirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 2025 yılında 919 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığını aktaran Usta, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve terör propagandasına yönelik operasyonların sürdüğünü dile getirdi.

Geçen yıl trafik denetimleri kapsamında 747 bin 733 aracın denetlendiğini, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını bildiren Usta, çakarlı araçlar, taksiler ve okul servislerine yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 20 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini veren Usta, 130 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Yalova Valiliğine atandığını anımsatan Usta, "Bir huzur ve istikrar şehri olan Bingöl'ün bu karakterinin yeni valimiz Sayın Cahit Çelik'le artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ile İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı.