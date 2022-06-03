Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

03.06.2022 14:07

Bingöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

Bingöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

Bingöl Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Vali Kadir Ekinci, törende yaptığı konuşmada, insanlara imkan ve fırsat verilince büyük başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi.

Emeklerini sergiledikleri için kursiyerlere teşekkür eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası vesilesiyle amacımız Halk Eğitimi Merkezimizce düzenlenen programların vatandaşlarımızca bilinmesi ve çok sayıda vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasıdır. Bunları yaparken aynı zamanda kültürümüzü ve medeniyetimizi, var olan değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak da görevimizdir. Dolayısıyla bizleri yarınlara taşıyacak olan dinamik kültür ve medeniyetimizdir. Bu medeniyeti ancak bugüne uyarlayabildiğimiz ve gelecek nesillere taşıyabildiğimiz sürece kültür ve medeniyetimizden bahsedebiliriz."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de bir hobi sahibi olmak veya meslek edinmek isteyen vatandaşların ilk basamak eğitimleri için merkeze başvurmaları gerektiğini belirtti.

Hayat boyu öğrenme programlarında farklı alanlarda 3 bin 800'ü aşkın kurs bulunduğunu ifade eden Yücel, "Halk eğitimi merkezlerinde yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve statü farkı olmaksızın öğrenim sürekli devam eder. Merkezler vatandaşların bilgi ve becerilerini belgelendirdikleri kurumlardır. Merkezlerimizin verdiği belgeler Avrupa Birliği ülkelerinde europass geçerliliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışının yapıldığı törende, Vali Ekinci'ye kursiyerlerin çizdiği karakalem resim tablosu hediye edildi.

Daha sonra Ekinci, Arıkan ve protokol üyeleri stantları gezdi.

Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement