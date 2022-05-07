Bingöl'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

BİNGÖL Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması tanıtıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirilirken, çocuklara da trafik konulu çeşitli kitaplar dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, yaya geçidinde vatandaşları, çocukları ve sürücüleri proje çerçevesinde bilgilendirdi. Okullarda da uygulamaya yönelik eğitimlerin olacağını söyleyen Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak, ilimizde de gerçekleştirdiğimiz etkinlikte yayalarımızın trafik güvenliği açısından bilgilendirmelerini yaptık. Yaya geçitlerinin görünürlüğünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın, yayalarımızın yaya geçitlerini, kaldırımları ve ışıkları kullanması konusunda bilgilendirmelerini yapıyoruz. Aynı şekilde sürücülerimize de yaya geçitlerinde ve ışıklarda yayalarımıza saygı göstermelerini, geçişlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu seneki mottomuz da yayaların önceliği olacak. Yayalara eğitimler verilecek. Bu konuda trafik haftası çerçevesinde okullarımızda eğitimlerimiz olacak. Çocuklarımıza polisimiz, jandarmamız eğitim verecekler" dedi.

"Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasına Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Jandarma Komutan Yardımcı Çağatay Arpaçay, Bingöl Belediye Başkan Vekili Yaşar Demir ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Osman Turhan katıldı.