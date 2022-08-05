BM Irak Özel Temsilcisi, Sadr ile siyasi krizi görüştü

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Görüşme sonrası kısa bir basın açıklaması yapan Plasschaert, "Sadr ile siyasi krize karşı çıkış yollarını görüştük. Sadr ile görüşmemiz olumluydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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