BM Irak Özel Temsilcisi, Sadr ile siyasi krizi görüştü - Son Dakika
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BM Irak Özel Temsilcisi, Sadr ile siyasi krizi görüştü

05.08.2022 12:28

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile ülkede yaşanan siyasi krizi ve çıkış yollarını ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile ülkede yaşanan siyasi krizi ve çıkış yollarını ele aldı.

Irak Haber Ajansı INA'ya göre, BM Özel Temsilcisi Plasschaert, Irak'ın Necef kentinde Sadr ile görüştü.

Görüşme sonrası kısa bir basın açıklaması yapan Plasschaert, "Sadr ile siyasi krize karşı çıkış yollarını görüştük. Sadr ile görüşmemiz olumluydu." ifadelerini kullandı.

Şii dini ve siyasi lider Sadr destekçisi binlerce kişi, oturma eylemi düzenledikleri başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de cuma namazı kılacak.

Yeşil Bölge'nin çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Irak Özel Temsilcisi, Sadr ile siyasi krizi görüştü - Son Dakika

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