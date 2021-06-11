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Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası - Son Dakika

Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası

11.06.2021 22:40
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası, System.String[]

Şırnak'ta 14 ilden 250 bisikletlinin katılımıyla 3 gün sürecek olan Bisiklet festivalinin ilk durağı Türkiye ile Irak sınırın sıfır noktasındaki D400 karayolunu üzerinde bulunan Şenoba beldesi oldu.

Şırnak'ta 14 ilden 250 bisikletlinin katılımıyla 3 gün sürecek olan Bisiklet festivalinin ilk durağı Türkiye ile Irak sınırın sıfır noktasındaki D400 karayolunu üzerinde bulunan Şenoba beldesi oldu.

14 farklı ilden gelen yaklaşık 250 bisikletçi, Şırnak Cumhuriyet Meydanında buluşarak, ilk gün 40 kilometre yol kat ederek Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba Beldesine vardılar.

Şırnak'ta başlama düdüğü ile yola çıkan bisikletçiler, D400 karayolunda pedal çevirerek, Özveren, Geçitboyu, Balveren, Bestler Dereler gölgesi ve Şenoba beldesine varan Bisikletçiler eşsiz doğa manzarasında bisiklet sürmenin keyfini yaşadılar.

Şenoba beldesinde çadırlarını açarak kamp kuran bisikletçiler, gecenin geç saatlerine kadar ateş etrafında saz eşliğinde türkü söylediler, halay çektiler.

Bisikletçileri ziyaret eden Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Şırnak son iki 3 yıldır Allah'a şükür huzur merkezi oldu. Bugün burada Türkiye'nin 18 ilinden yaklaşık 225 sporcunun bu saatte aktivitelerini görmek için buraya geldik. Şırnak'tan buraya kadar bisikletle güvenli bir şekilde ulaştılar. Şu anda hem Uludere'mizi tanıtıyoruz kendilerine, hem de biz de onları tanımış oluyoruz. Bölgemiz terör bölgesi olduğundan bu yana güzellikleri hep geri planda kalmış. Hem coğrafi güzelliklerini hem de insanı güzelliklerini Türkiye'ye tanıtmakta geciktiğimizi düşünüyoruz. Allah'a şükür huzur ortamı büyüdükçe bu zaman genişledikçe insanlar Şırnak'ı daha doğru bir şekilde tanıyacaklar. Bu festivaller bunun en güzel örneğidir. Şehri- Nuh bisiklet festivali ilimize bu anlamında da güzel bir imkan sağladı. Bugün buradaki sporcularımız şu an Şenoba beldesinde konaklayacaklar. Yarın da inşallah yemişli köyünde konaklayacaklar. Orayı da beğenecekleri kanaatindeyiz. Ertesi gün de Beytüşşebap'a uğurlayacağız. Bizler bu tür festivallerden çok mutluyuz. Sadece buraya görevlendirilen idareci olarak bile gördüğümüz manzara ülkemizin hakikaten her alanıyla vatana millete balıklarıyla güzellikleri ile tanıtılmasına ihtiyaç duyulan yerler olduğunu farkındayız. Elimizden geldiğince biz bu festivalleri devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah gelen misafirler de burayı burada olmaktan mutlu olacaklardır. Onlar da gittikleri yerlerde bu güzellikleri anlatacaklar. Güzellikler paylaştıkça çoğalır, biz bunun farkındayız. Ben tekrardan ilimize ilçemize eşlik eden tüm misafirlerimize hoş geldin diyoruz" dedi.

Bisikletçi Kemal Çeçen de, "Bu yıl Şırnak'ta birincisi düzenlenen Şehri Nuh bisiklet festivaline Adana2dan katılım sağladık. Şırnak'ı uzun zamandır görmek istiyorduk. Şırnak Halkını ve coğrafyası çok güzel. Son zamanlarda Şırnak'ta güzel değişimlerin olduğuna tanık olmuştuk. Şırnak'ta düzenlenen bu bisiklet festivali takdire şayandı. Vatandaşlar bize yolda çok güzel sevgi gösterisinde bulundular. Şırnak'ta güzel etkinliklerin var olduğunu Tüm Türkiye'ye göstermek için buradayız. Manzara muhteşemdi, sarp rampalar vardı. Biz Adanada bu rampalara alışkın değildik. Çok keyif aldık. Her ne kadar yorulmuş olsak ta bir tarafımızda Cudi bir tarafımızda Gabar eşsiz bir manzara eşliğinde pedal çevirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Gençlik Merkezleri, Uludere Belediyesi, Beytüşşebap Belediyesi ve Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenen Bisiklet festivali 3 gün sürecek. - ŞIRNAK

Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası
Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası

Bisiklet, Uludere, Türkiye, Şırnak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bisiklet festivalinin ilk durağı sınırın sıfır noktası - Son Dakika Spor


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