Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

26.01.2026 19:16
BIST 100 endeksi, 13.177,32 puanla günü kapattı. Altın ve döviz kurları da dalgalı seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 184,61 puan artarak 13.177,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,38 puan ve yüzde 0,49 azalışla 12.929,33 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.886,22 puanı, en yüksek 13.182,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 değer kazanrak 13.177,32 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 243,57 puan ve yüzde 1,72 artışla 14.444,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 6,00, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü geriledi 3 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 88,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 88,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,9 artışla 7 milyon 270 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,21 bileşik getirisi yüzde 34,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,2675, satışta 43,4409 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,1733, satışta 43,3463 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1877, sterlin/dolar paritesi 1,3697 ve dolar/yen paritesi 153,846 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 64,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

