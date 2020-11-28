Bitlis'te 36 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirtilen 36 kaçak göçmen yakalandı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe girişinde yol kontrolü yaptı. Kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen 36 düzensiz göçmeni yakalandı. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri belirtildi.
- Kaynak: DHA
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