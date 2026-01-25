Bitlis\'te 94 köy yolu açıldı

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 124 yerleşim yeri yolundan 94'ü ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin en yüksek rakımlı mahallesi olma özelliğini taşıyan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı Mahallesi'nin yolu da ekiplerin yoğun mesaisiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesi'nin yaklaşık 10 gündür kapalı olan yolunun açılması için Aydınlar Belde Belediyesi ile Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar örtüsü iş makineleriyle temizlendi. Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, "Zorlu arazi koşulları ve metrelerce karla kaplı olmasına rağmen Kışkılı Mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya'ya ve Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

94 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan Bitlis genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 124 köy yolundan 94'ü yeniden ulaşıma açıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personelin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, kapalı bulunan 30 köy yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.