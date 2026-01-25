Bitlis'te 94 köy yolu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te 94 köy yolu açıldı

Bitlis\'te 94 köy yolu açıldı
25.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun kar yağışı sonrası Bitlis'te kapanan 124 köy yolundan 94'ü ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 124 yerleşim yeri yolundan 94'ü ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin en yüksek rakımlı mahallesi olma özelliğini taşıyan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı Mahallesi'nin yolu da ekiplerin yoğun mesaisiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesi'nin yaklaşık 10 gündür kapalı olan yolunun açılması için Aydınlar Belde Belediyesi ile Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar örtüsü iş makineleriyle temizlendi. Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, "Zorlu arazi koşulları ve metrelerce karla kaplı olmasına rağmen Kışkılı Mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya'ya ve Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

94 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan Bitlis genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 124 köy yolundan 94'ü yeniden ulaşıma açıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personelin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, kapalı bulunan 30 köy yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 94 köy yolu açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:06:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te 94 köy yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.