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Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı - EK

1 saat önce

ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİTerör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Zafer Akkuş (48) için Bitlis Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı - EK, System.String[]

ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Zafer Akkuş (48) için Bitlis Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alınına getirildikten sonra öz geçmişi okunup, İl Müftüsü Faysal Gaylani tarafından dua okundu. Yapılan duaların ardından da şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi bir süre omuzlarda taşınıp memleketi Samsun'a gönderilmek üzere kara yoluyla Muş Havalimanı'na uğurlandı. Şehit Binbaşı Akkuş'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Bitlis, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
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