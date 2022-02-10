BLATFORM'UN YÖNETİCİLERİ YURT DIŞINDAKİ DANIŞMAN VE YATIRIMCI ORTAKLARIYLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Resmi olarak bundan 3 ay öncesinde Singapur'da 1 buçuk yıllık bir geliştirme süreci ardından kurulan Blatform'un yöneticileri, İstanbul Ataşehir'deki ofislerinde şirketin yurt dışındaki danışmanları, kurul üyeleri ve yatırımcı ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketleri blockchain teknolojileri ve kripto para ekonomisi ile güçlendirmeyi ve onlara yeni iş alanları açabilmeyi amaçlayan Blatform şirketinin yöneticileri, şirketin yurt dışındaki danışman kurulu üyesi ortaklarından Yogesh Patel ve diğer ortak ve yatırımcılarla bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.

Blatform CMO'su Ertan Turhan 1,5 yıllık ön hazırlıktan sonra kurulan Blatform şirketinin Blockchain teknolojisini iş ortaklarına sunacaklarını belirterek, "Blatform Singapur'da bundan 3 ay öncesinde resmi olarak kuruldu, fakat Blatform'u kuruluşunun öncesinde yaklaşık 1,5 yıllık araştırma sonucu geliştirdik. Özellikle dünyada blockchain teknolojileri üzerine platformlar üretmek ve müşterilerimizle bu iş ortaklıklarında platformları yayına vermek üzere Blatform'u kurduk. Blockchain teknolojisi bize aslında bize çok büyük imkanlar tanıyor. Mesela popüler ismiyle Metaverse ve NFT platformları bugün hemen hemen pek çok kişinin dilinde. İşte biz aslında bunun alt yapısını, blockchain teknolojilerinin üzerine kurup müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşacağız. Yani elimizdeki blockchain teknolojisinin bize vermiş olduğu nimetleri, biz de iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Böylece de aslında sadece cryptocurrency yani kripto paralar üzerine kurulmuş bir ekonomi olarak değil, sahip olduğumuz geleceğin platformlarını iş çevreleriyle direkt olarak paylaşmış olacağız. Bu altyapıyla ilgili olarak uluslararası çözümler oluşturduk. İlk önce şirketimizi Singapur'da kurduk. Arkasından Türkiye'de iki tane şirket açtık. Bunun üzerinden de Exchange Borsalar, NFT platformlar ve benzeri STO tarzı çalışmalar içinde olacağız" diye konuştu.

'BLATFORM İŞ ORTAKLARINA PLATFORMLAR SUNACAK'

Turhan iş ortaklarına sunacakları platform yapılarını bugünkü e ticaret sitelerinde dükkan açan işletmelere benzeterek "Şöyle bir örnek verelim; bundan yaklaşık 10 yıl öncesinde bugün herhangi bir iş yeri sahibi olan kişiye siz bu işyerini dijital ortama taşıyacaksınız ve yapmış olduğunuz satışları belli bir panel içerisinden yapacaksınız desek, kimse herhalde nasıl yapıldığını bilmezdi. Fakat bugün pek çok dünyaca ünlü e-ticaret sitelerinin içerisinde açılan dükkanlar, pek çok iş ortaklarıyla birlikte dünyaya açılmalarına sebep veriyor. İşte aynı o e-ticaret sitelerinde yapılan dükkan açma şeklini biz, blockchain teknolojileri üzerinden platformlar açarak, B2B yani iş çevrelerinden iş çevrelerine veya iş çevrelerinden son kullanıcıya kadar onların hizmetlerine sunacağız. Böylece bizimle ilgili çalışmalar yapacak herhangi bir, diyelim borsa açmak isteyen, çok basit şeyler belki şu anda çok imkansız gibi gözüküyor, borsa açmak isteyen bir kişi, sadece üyelikle pek çok hizmeti bizden alarak, kendi müşterileriyle bu borsanın içerisinde kendine has iş ortaklıkları oluşturabilecek. Yani kısaca anlatmak gerekirse bundan 10 yıl öncesinde bir dükkan açmak çok zordu fakat şu an çok basit. İleride Blatform sayesinde iş ortaklarına açılan paneller bu kadar basit olacak ve bu altyapıyı da bütün dünyaya yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.

'YÜKSEK HIZLI İŞLEM SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMEYİ BAŞARDI'

Toplantıdan sonra Silikon Vadisi'nin perspektifinden Blatform'u değerlendiren şirketin danışman kurulu üyesi ortaklarından Yogesh Patel, 'Blatform, geliştirdiği platformlar başta olmak üzere borsa altyapı çalışmalarında yüksek hızlı işlem süreçlerini geliştirmeyi başardı. Kriptopara borsaları, DeFi platformu çalışmalarında her şeyi sorunsuz bir şekilde yürüttü. Blatform'da danışman olma konusunda beni heyecanlandıran şey buydu. Aynı zamanda, tüm bu platform, dünya çapında pek çok ortağı destekleyecek kendilerine ait platformlar (White Label) oluşturmasını sağlayacak. Bu teknolojiyi kullanarak daha büyük ve daha iyi ürünler oluşturmaya başlamakla ilgilenen birçok ortak var' şeklinde konuştu.

'GERÇEK ÜRÜNLERİ, GERÇEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Şirketin COO'su Ali Erkan Konak ise güvenlik konusuna vurgu yaparak "Biz çok şeffaf bir şirketiz. Regülasyonlara sonuna kadar uymaktayız. Operasyonel faaliyetlerde bulunmaktayız. Bizim sanal bir ortamda, arkasında bir iş mantığı olmayan, bir proje olmayan bir ürünümüz yok. Gerçek ürünleri, gerçek projeleri hayata geçiriyoruz. Uluslararası iş ortaklıkları ile çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herhangi bir kişinin karşılaşacağı şirketlerden hiçbir farkımız yok. Tek farkımız, dijital dünyada blockchain teknolojisi ve ekonomisi üzerine kripto paralarla iş yapan bir şirketiz' dedi.

Konak, 'Aslında bu sektörle ilgili regülasyonlar henüz daha oluşmadı, oluşma aşamasında; yakinen takip ediyoruz. Mecliste bununla ilgili çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz dünyadaki regülasyonlara bakıp onlarla uyumluluğumuzu tamamladık ve Türkiye'deki regülasyonları bekliyoruz. Onlar da yayınlandığı takdirde, onlarla ilgili düzenlemeleri inceleyeceğiz, hızlı bir şekilde uyum sağlayacağız. An itibariyle herhangi bir uyumsuzluğumuz bulunmamaktadır. Şunu da söylemek isterim ki müşterilerimizin bilgileri tamamen Türkiye'deki veri merkezlerinde saklanmaktadır. Bu KVKK tarafındaki uyumluluğu sağlamaktadır" diye konuştu.