Blinken, Guyana Devlet Başkanı ile bölgesel ve ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Amerika ülkesi Guyana'nın ilk Müslüman Devlet Başkanı Irfaan Ali ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına kısa açıklamada bulunan Blinken, "Guyana, ABD için çok güçlü bir ortak ve aynı zamanda birçok yönden küresel bir lider oldu." dedi.

İki ülkenin iklim, gıda güvenliği ve enerji güvenliği dahil acil bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmak için bölgede ve bölge ötesinde birlikte çalıştığını belirten ABD'li Bakan, "Sanırım, Guyana'nın yüzde 86'sı orman. Karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği sorununa karşı tek başına bu şekilde önemli bir katkıda bulunuyor. ABD, tüm bu konularda sahip olduğumuz ortaklığı derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam etmek için çok istekli." diye konuştu.

Amerika Zirvesi'nde çok önemli bir angajman yakaladıklarını anlatan Blinken, zirvede konuşulanlar üzerine ülke arasındaki çalışmaları dört gözle beklediğini söyledi.

Irfaan Ali de ABD'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüklerini ve iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Ali, "Bir bölge olarak Karayip Topluluğu (CARICOM) için gıda güvenliği, enerji güvenliği, finansman sorunları ve iklim değişikliği gibi bazı kritik konuları ele aldığımız çok başarılı bir Amerika Zirvesi'nden yeni çıktık. Guyana, tüm bu alanlarda zaten öncülük yapıyor ve biz de bu öncülüğü devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz." dedi.

Yeni keşfedilen petrol ve doğal gaz kaynaklarını dengelemeye çalışan bir enerji rotası izlediklerini ifade eden Guyanalı lider, "Bunu çevre ve iklim değişikliği konusundaki taahhütlerimize zarar verecek şekilde yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin karşı karşıya olduğu borç krizi, gıda güvenliği, iklim ve finansman sorunları gibi konularda ortak çalışma yapmaya devam edeceklerini söyleyen Ali, daha da önemlisi dengeli bir kalkınma stratejisi bulmak üzere iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Ali, Amerika kıtasının, Trinidad ve Tobago Başkanı Noor Mohamed Hassanali'den sonraki ikinci Müslüman devlet başkanı olarak biliniyor.