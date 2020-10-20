BM'den Hindistan'da "STK'lere getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanmasına" tepki - Son Dakika

BM'den Hindistan'da "STK'lere getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanmasına" tepki

20.10.2020 16:31
BM'den Hindistan'da

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'da özellikle Müslümanları dışlayan 'Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'da özellikle Müslümanları dışlayan 'Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanmasından endişe duyduğunu bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in yazılı açıklamasını okudu.

Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası'ndaki Müslümanları dışlayan değişikliğe karşı çıkan aktivist ve insan hakları savunucularının özellikle bu yılın başında gerçekleştirdiği kitlesel protestolardan dolayı son günlerde baskı altına alındığını belirten Colville, protestolarla alakalı 1500'den fazla kişinin tutuklandığını kaydetti.

Colville, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"nın geçen aralık ayında onaylandığını anımsattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin söz konusu yasanın farklı dinlerden insanlar arasında ayrımcılık yaptığını nitelendiren bildiri yayımladığını anımsatan Colville, yasanın sadece Müslümanlardan değil farklı dinlerden insanlardan da tepki aldığını belirtti.

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet bugün Hindistan hükümetine insan hakları savunucularının ve STK'lerin haklarını korumak için çağrıda bulunuyor." diyen Colville, Bachelet'in yabancı fonları kısıtlayan ve giderek sivil toplumun sesini boğmak için kullanılan muğlak ifadeli yasaların uygulanması da dahil olmak üzere, STK'lerin alanlarının daralmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Colville, Hindistan'ı uluslararası yükümlülüklerine uymaya ve tutuklanan kişileri serbest bırakmaya davet ederek, "Yüksek Komiser, Hindistan hükümetini ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullandığı için başka hiç kimsenin tutuklanmaması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolarda ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Yeni Delhi'nin dışında ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan protestolarda 28 sivil yaşamını yitirmiş, ülke genelinde toplamda 79 sivil gösterilerde can vermişti.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Hindistan, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Hindistan'da 'STK'lere getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanmasına' tepki - Son Dakika

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