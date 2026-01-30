BM'den Kolombiya'daki Uçak Kazasına Taziye

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya'da 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında üzüntülerini belirterek, taziye mesajı yayımladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden Kolombiya'da 15 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kolombiya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından ötürü üzüntüsünü belirtmektedir." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterin kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, kurbanlar arasında Kolombiya Kongresi'nde "barış bölgesi"ni temsil eden bir üye ile aynı bölgeden bir kongre adayı ve 2 insani yardım çalışanının bulunduğuna dikkati çekildi.

Olay

Kolombiya Devlet Hava Yolları'na ait Satena şirketine bağlı Beech "1900D" tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.

Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtilmiş, hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki "göç mağdurlarının sesi" olarak bilinen Temsilciler Meclisi Üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da bulunduğu bildirilmişti.