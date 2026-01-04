BM, Venezuela'daki Gerginlikten Endişeli - Son Dakika
BM, Venezuela'daki Gerginlikten Endişeli

04.01.2026 11:59
BM Genel Sekreteri, ABD'nin askeri eylemi ve uluslararası hukukun ihlali konusunda endişeli.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin, "Genel Sekreter, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyuyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin askeri eylemi ile Venezuela'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duymaktadır, bu eylemin bölgede endişe verici sonuçları olabilir" denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uluslararası hukuk ve BM Şartına bağlı kalmanın önemini bir kez daha vurguladığı kaydedilen açıklamada, "Genel Sekreter, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Venezuela, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

