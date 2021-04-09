BMW şeflerle lezzet yolculuğunda - Son Dakika

BMW şeflerle lezzet yolculuğunda

09.04.2021 11:26
BMW şeflerle lezzet yolculuğunda, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Türkiye’nin en saygın şeflerinden Ali Ronay, Maksut Aşkar ve Şemsa Denizsel ile lezzet dolu bir yolculuğa çıkıyor.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Türkiye'nin en saygın şeflerinden Ali Ronay, Maksut Aşkar ve Şemsa Denizsel ile lezzet dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Yerel ürün ve tatların modern yorumları ve kendilerine has mutfak vizyonlarıyla fark yaratan üç ünlü şef BMW ile "BMW ile Türkiye Gastronomi Yol Haritası"nı oluşturacak.

BMW'nin faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda yerel değerlerin ortaya çıkarılması amacıyla farklı projeler gerçekleştirdiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW Türkiye olarak Anadolu'nun eşsiz mutfak kültürüne yeni keşif ve yorumlarla katkı sağlayacak özel bir çalışmayı hayata geçirmek istediklerini söyledi. Borusan Otomotiv'in sürdürülebilirlik vizyonuyla da uyumlu bir çalışmaya imza attıklarını belirten Tiftik; "Gastronomi, artık yalnızca mutfak kültürünü temsil etmenin ötesinde, sürdürülebilir ve ekolojik tarımdan sosyolojik ve ekonomik kalkınmaya kadar çok kapsamlı ve katmanlı bir ekosistem olarak değerlendiriliyor. BMW Türkiye olarak bu perspektiften bakarak, yalnızca mutfak kültürleriyle değil, gıdanın doğal ve yerel üretimi konusunda ortaya koydukları vizyon ve aldıkları inisiyatifle de fark yaratan üç şefimizin önderliğinde, bölgesel lezzetlerin ve lokanta kültürünün tanıtımına destek olacak bir çalışmada yer almaktan çok mutluyuz," dedi.

Mobil aplikasyon üzerinden BMW sahiplerine özel lezzet durakları haritası

BMW'nin üstün sürüş keyfi sunan modelleriyle Türkiye'nin yedi bölgesinde oluşturdukları üç farklı rotada seyahate çıkmaya hazırlanan şefler, yol üzerindeki lezzet keşiflerini sosyal medya üzerinden kısa filmlerle paylaşacak ve BMW Joy Blog üzerinden deneyimlerini yazıya dökecek. Ortaya çıkacak olan "BMW ile Türkiye Gastronomi Yol Haritası" ve "Türkiye'nin Lezzet Durakları" ise BMW mobil aplikasyonu üzerinden erişime açılacak. BMWlicious projesi kapsamında ayrıca her rotada keşfedilen gizli kalmış lezzet duraklarından ilham alarak hazırlanan menüler, şeflerin kendi mekanlarında, BMW misafirlerine deneyimletilecek.

Projede yer alan şefler

Ali Ronay: Gastronomi alanında; yurt dışı ve yurt içinde toplam 21 yıllık deneyime sahip olan Ali Ronay, Anadolu Türk Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için Anadolu Mutfak Kültürleri üzerine uzun yıllar araştırmalar yaptı. Henüz 27 yaşında baş aşçı olmaya hak kazanan Ronay, lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla Swissotel The Bosphorus, Istanbul mutfağına imzasını atmaya devam ediyor. Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissotel The Bosphorus, Istanbul'un köklü ve lezzetli mutfağını zenginleştiriyor.

Maksut Aşkar: Tasarladığı lezzetleri sanat sergilerine dönüştüren Maksut Aşkar, birçok önemli yiyecek ve içecek markası için danışmanlık yaptı ve etkinlikler tasarladı. 2007 yılında ilk restoranını açan şef, 2014 yılında ise Anadolu mutfağını modern sahneye çıkardığı SALT Galata Müzesi'nde dördüncü restoranı "Neolokal"i açtı. Aşkar, 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından "Yılın En İyi Şefi" ödülüne, 2015 yılında ise Omnivore Paris'in 10. yıl dönümünde "Le Proche" ödülüne, 2020 yılında GQ Men of The Year 2020'de 'Özgünlük Özel Ödülü'ne layık görüldü. Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla, son dört yılda dünyanın önde gelen uluslararası gastronomi etkinliklerinde Türkiye'yi temsil eden Aşkar, 20'yi aşkın önemli restoranda yemek pişirdi ve aralarında Ana Ros, Anatoly Kazakov, El Celler de Can Roca, Philip Raichinger, Manu Buffara, Paul Ivic gibi isimler bulunan dünyanın ünlü 30 şefini Neolokal'de ağırladı.

Şemsa Denizsel: 2000 yılında "Kantin" restoranı açarak "Yeni İstanbul Mutfağı" konseptiyle 18 yıl boyunca farklı lezzetlerde ve türlerde yemekler yaptı. 2018 yılında kapanan Kantin'in ardından aynı yıl Ayvalık'ta zeytinliklerin içinde Cooks Grove'u hayata geçirdi. Cook's Grove'da farklı konseptlerde atölyeler ve özel davetler vermeye devam ediyor. Aşçılığın yanı sıra menü ve işletme danışmanlığı gibi hizmetler sunmakta olan Denizsel, Türkiye'nin birçok yerinde konferanslar düzenleyerek yemek konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

BMW şeflerle lezzet yolculuğunda

Borusan Otomotiv, Yol Haritası, Gastronomi, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW şeflerle lezzet yolculuğunda - Son Dakika


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