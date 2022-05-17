BODRUM'A SEZONUN 11'İNCİ YOLCU GEMİSİ GELDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 11'inci kruvaziyeri 'Seven Seas Explorer' 265 yolcu getirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Sezonun 11'inci yolcu gemisi olan Marshall Adaları bayraklı 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer' sabah saat 07.00'de Kuşadası Limanı'ndan Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Yolcu gemisinin içerisinde İngiliz ve ABD uyruklu olmak üzere 265 yolcu ve 530 personel bulunuyor. Kente gelen turistler kentin işlek caddelerinde vakit geçirirken, aynı zamanda turistik noktaları ziyaret etti. Bunun yanı sıra bazı turistler denize girerek vakit geçirdi. Yolcu gemisinin saat 17.00 sıralarında Antalya Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kafeterya işletmecisi Ahu Oğuztan, "Gelen yabancı turistler Bodrum'a büyük katkı sağlıyor. Alışveriş yaptıklarını da görüyoruz, bu bizi mutlu ediyor" dedi.