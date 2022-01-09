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Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü - Son Dakika

Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

09.01.2022 16:04

Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü Bodrum'da gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur ekipleri kırmız alarma geçirdi.

Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

MUĞLA - Bodrum'da gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur ekipleri kırmız alarma geçirdi. Sağanak yağmur nedeniyle birçok işyeri ve ev su basarken asfaltlar yerinden söküldü.

Bodrum'da dün gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur sokakları göle çevirdi. Derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve işyerini su bastı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü.

Ekipler kırmızı alarma geçti

Sağanak yağmuruna ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras su basan evleri işyerlerini ve taşan derelerin bulunduğu bölgelere giderek incelemede bulundu. Başta Bodrum Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Gece botu yolları açmaya çalışan ekipleri, evde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Su altından kalan arabalar çekildi. Bodrum'daki tüm ekipleri kırmızı alarma geçti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar hasar oluşan bölgelerde inceleme yaptıklarını belirterek "Dün gece 1.30'dan sonra yağışlarımız arttı. İlçemizin kuzeyinde biraz daha yoğunluk olması sebebiyle yağış oranı daha fazla oldu. İlçe merkezinde Aliyan deresi biraz taştı. Gece ekiplerimizde sahadaydı, bizde şimdi geziyoruz vatandaşlarımızın zararlarını görüp geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise su basan iş yerleri ve evler olduğunu belirterek "Yalıkavak'ta 12 iş yerini su bastı. Daha önce de su basan yerdi. Biz geçen sene belli bir oranda müdahale etmiştik ama bu sefer yağmurun şiddetiyle daha fazlaydı. Yine kaldırmadı ilgili kanal ve menfez. Su basan evlere bakıyoruz. Fiziki problemleri tespit ediyoruz" diye konuştu.

Şimşekler hiç durmadı

Dolu ve sağanak yağmur öncesinde Bodrum'un üzerine şimşekler yağmur gibi yağmaya başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca hiç durmadan çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Evler su altında kaldı

Yağan yağmurla birlikte Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgutresi'te bulunan birçok ev sular altında kaldı. Evlerindeki suları vidanjörle boşaltmak için hummalı bir çalışma içerisine giren ev sakinlerine Bodrum Belediye ekipleri de tam destek verdi.

Deniz çamura döndü

Yağan sağanak yağmurların ardından şelaleye dönen istinat duvarlarından akan sular denizle buluştu. Mas mavi denizin rengi çamura bulanarak kahverengi oldu.

Evleri iş yerleri su basan vatandaşlar ise bir andan bastıran yağmur sonrasından derelerin taştığını ve evleri iş yerlerini su bastığını belirttiler.

Yalıkavak'taki işletmesi sular altında kalan Sercan Özyurt, dördüncü kez bu baskını yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi: "Aynı tas aynı hamam. Değişen bir şey olmuyor. Biz gece 03.00'da geldik buraya. Daha doğrusu bizi aradılar, bir geldik her yer çamur içinde. Bu temizlenmiş hali. Gece 03.00'dan bu yana temizliyoruz. Parkeler kabardı. İçleri şu an çamur dolu. Hepsinin sökülmesi gerekiyor. Kapı kapanmıyor parkeler şiştiğinden dolayı. Dolabımız çalışmıyor, bekleyeceğiz ne zaman çalışacak. Onun dışından başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Turgutreis Turgut Özal Bulvarı'ndaki evini su basan Şeref Calbak ise "Uyuyordum, 2 dakika sürmedi, direkt rögarlardan su geldi. Ben de zaten kapıyı çektim gittim. Hasarımız çok." şeklinde konuştu.

Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü
Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

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İtfaiye, Bodrum, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da kırmızı alarm: Ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü - Son Dakika
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