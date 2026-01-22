Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Feribot Seferleri İptal

Bodrum\'da Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Feribot Seferleri İptal
22.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da etkili olan fırtına ağaç devrilmelerine ve balıkçı teknelerinin su almasına yol açtı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri su aldı. Öte yandan, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ilçede bugün de etkisini sürdürdü. Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle Bitez, Yalıkavak, Mumcular gibi bölgelerde ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Bitez sahilinde balıkçı tekneleri su aldı. Bazı amatör denizciler tekneleri karaya çekerek tedbir aldı. Yeniköy Mahallesi'nde bir çatı izolasyon malzemesi uçtu.

Öte yandan bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fırtına, Fırtına, Bodrum, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Feribot Seferleri İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atılıyor Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:42:04. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.