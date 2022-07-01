BOĞAZ'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI GÖSTERİSİ - Son Dakika
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BOĞAZ'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI GÖSTERİSİ

01.07.2022 11:46

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine bağlı gemi ve botlar İstanbul Boğazı'nda su takı gösterisi yaptı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve vatandaşlar katıldı.

"KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Törende konuşan İstanbul valisi Ali Yerlikaya "Bugün denizlerimizdeki hakimiyetin ve bağımsızlığımızın sembolü Kabotaj Bayramımızın 96. Yıl dönümü. Aynı zamanda adını dünya denizcilik tarihine altın harflerle yazdıran denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı yad ettiğimiz gün. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu insanımıza denizlerimize sahip çıkma bilincini aşılamış, denizciliğimizin bugüne ulaşmasını sağlamıştır. Büyük denizci Kaptan-ı Derya Barbaros Hayretin Paşa'mızı bu müstesna günü bizlere kazandıran Gazi Mustafa kemal Atatürk'ü ve ebediyete intihal eden denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor Kabotaj ve Denizcilik Bayramımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer "Bugün denizlerimizdeki hakimiyetin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Kabotaj hakkının kazanılmasının 96. yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trompet Takımı gösteri yaptı. Protokol yetkilileri Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okunmasını dinledi. Daha sonra İstanbul Boğazı'na çelenk bırakıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine bağlı botlar ise su takı gösterisi yaptı. Gösterinin ardından tören sona erdi.

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Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOĞAZ'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI GÖSTERİSİ - Son Dakika

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