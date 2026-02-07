Boğaziçi'nde Şafak Operasyonu - Son Dakika
Boğaziçi'nde Şafak Operasyonu

07.02.2026 15:59
Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüp odaları, gece yarısı şafak operasyonuyla boşaltıldı.

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi'nde dün geceden başlayan ve sabah erken saatlerde TOMA ve çevik kuvvet desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu, Hamlin Hall binasından boşaltıldı. Operasyona ilişkin Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerden yapılan açıklamada, "Bir part time iş bulma grubuna atıldığı tespit edilen ve saati ve detayları sebebiyle kulüp odalarının boşaltılması için açıldığı öğrenciler tarafından kabul edilen mesajdan anlaşıldığı üzere okul bu eşyaların taşınması için profesyonel bir ekip tutmak yerine WhatsApp grupları üzerinden ek gelir arayan ve nakliyatçı olmayan gençlere bu eşyaları taşıtmıştır. Hisar kampüsüne taşınan kamyonları karşılamaya giden öğrencilerin girişi, keyfi bir şekilde engellenmiş ve giriş yasağı olduğu söylenmiştir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Serra Ulusoy, dün üniversite önünde bir açıklama yapmış kulüp odalarının boşaltılmasına karşı çıkmış, amacın Güney Kampüs'ü tamamen kampüs hayatından uzaklaştırmak olduğuna vurgu yaparak şunları söylemişti:

"Türkiye'nin bir incisidir Boğaziçi. Siz Boğaziçi değerini değersizleştirdiğiniz zaman, oradaki eğitimin kalitesini düşürdüğünüz zaman, öğrencilerimizin öğrenme kapasitelerini indirdiğimizde ne kazanmış olursunuz? Bütün bunların cevabı yok. Amaç Güney Kampüs'ü öğrencisizleştirmek. Hamlin Hall 160 yıldır burası. Onun altında kulüp odalarımız var. Niye orayı boşaltıyorsunuz? Efendim 'Fakülte yapacağız, derslik yapacağız'. Orası 160 yıldır bir geleneğe sahip. Niye bu gelenek göz ardı ediliyor? Geleneklerimizden niye uzaklaşıyoruz? Yerli ve milli değerlerden konuşuyoruz. Hamlin Hall yerli ve milli değer. Siz orayı bir öğrencinin dersliği yaptığınız zaman bir şeyler değişmiyor. Biz bugün burada birtakım elitler olarak değiliz. Biz halkın çocukları olarak buradayız. Halkın çocuklarının korunması için buradayız."

Şafak operasyonu

Akademisyenlerin, öğrencilerin karşı çıkışlarına rağmen Boğaziçi Üniversitesi'nde dün geceden itibaren girişler kısıtlandı ve sabah erken saatlerde TOMA ve çevik kuvvet desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu, Hamlin Hall binasından boşaltıldı. Odalardaki eşyalar apar topar taşındı ve giriş anahtarları değiştirildi. Operasyona ilişkin Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerden yapılan açıklamada olanlar şöyle anlatıldı:

"Gece yarısından itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsleri tamamen kilitlendi ve öğrenci girişlerine izin verilmedi. Gece 01.00-02.00'den itibaren sadece yurtta kaldığını kanıtlayabilen öğrenciler yurdun olduğu kampüse alındı. Yine gece yarısı ilerleyen saatlerde ise kampüslerin bulunduğu Hisarüstü'ne pekçok polis otobüsü, gözaltı otobüsü, anons cihazı, çevik kuvvet kalkanları taşıyan kamyonlar ve iki TOMA geldi."

Gözaltı ve polis otobüsleri Güney Kampüs içinde otoparka yerleştirilirken Güney Kampüs'ün Aşiyan tarafında kalan diğer girişlerinde ise polis yığıldı.

"Taşınma esnasında pekçok değerli demirbaş eşya kırıldı hasar gördü"

Araçların gelmesiyle beraber bir önceki gün teslim edilmeyen kulüp odaları öğrencilerin kampüse girişinin tamamen engellenmesiyle beraber nakliyat kamyonlarıyla boşaltılmaya başlandı. Halihazırda kampüste ve odanın içinde bulunan öğrencilerin bulunduğu kulüp odalarına ise nakliyat işçileri OGB ile birlikte sokuldu. Kulüp odalarında gece nöbet tutan öğrenciler ise taşımayı durdurmak için direniş gösterdi. Taşınma esnasında pekçok değerli demirbaş eşya kırıldı hasar gördü ve hatta araçlar çarptı.

Bir part time iş bulma grubuna atıldığı tespit edilen ve saati ve detayları sebebiyle kulüp odalarının boşaltılması için açıldığı öğrenciler tarafından kabul edilen mesajdan anlaşıldığı üzere okul bu eşyaların taşınması için profesyonel bir ekip tutmak yerine WhatsApp grupları üzerinden ek gelir arayan ve nakliyatçı olmayan gençlere bu eşyaları taşıtmıştır. Hisar kampüsüne taşınan kamyonları karşılamaya giden öğrencilerin girişi, keyfi bir şekilde engellenmiş ve giriş yasağı olduğu söylenmiştir. Ancak tüm ısrarlara rağmen yazılı bir emir gösterilmemiştir."

