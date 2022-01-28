Üye Girişi
Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz - Son Dakika

Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz

28.01.2022 15:13
Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz

HAKKARİ'de 3 yıl önce Cevahir Mukaddes Akar'ın (9) gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiği olaya ilişkin haklarında kamu davası açılan kreş sahibi ve 2 öğretmen, beraat etti.

HAKKARİ'de 3 yıl önce Cevahir Mukaddes Akar'ın (9) gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiği olaya ilişkin haklarında kamu davası açılan kreş sahibi ve 2 öğretmen, beraat etti. Bir üst mahkemeye itirazda bulunduklarını belirten baba Recep Akar, hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Şükran- Recep Akar çiftinin tek çocukları Cevahir Mukaddes, 12 Kasım 2019'da gittiği özel bir kreşte rahatsızlandı. Nefes alamayan küçük kız, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes borusuna oyun hamuru kaçtığı belirtilen Cevahir Mukaddes, buradaki müdahalesinin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sürecinde Cevahir Mukaddes Akar, defalarca Ankara'ya götürüldü.

Akar'ın bitkisel hayata girip, yatağa bağımlı hale geldiği olayla ilgili kreş sahibi ve 2 öğretmen hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan kamu davası açıldı.Hakkari 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 26 Ocak'ta görüldü. Duruşmaya küçük kızın ailesi, avukatı ve sanıkların avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıkların beratine karar verdi.

Akar ailesi, çocuklarının ihmal kurbanı olduğunu ileri sürerek mahkemenin kararına tepki gösterdi. Recep Akar, bir üst mahkemeye itirazda bulunduklarını belirterek, "Mahkeme 4'üncü duruşmada beraat kararı verdi, sanki kızım suçluymuş gibi karar verdiler. Her iki tarafa da beraat kararı çıktı. Ben kızım için elimden geleni yapacağım. Ama bu verilen kararla bu psikoloji ile kızıma ne kadar sağlıklı bir şekilde bakabilirim bilmiyorum. Ben adalet mücadelemi bir üst mahkemeye götürerek sürdüreceğim" dedi.


Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz
Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz
Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz
Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz
Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz
YORUMLAR
500

Recep Akar, Hakkari, oyunlar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz - Son Dakika


Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutunun başında gözyaşı döktü Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutunun başında gözyaşı döktü         
15:08
Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor         
14:55
Bu nasıl vicdansızlık? Tecavüze uğrayan kadını zorla evinden çıkarıp caddede döve döve yürüttüler Bu nasıl vicdansızlık? Tecavüze uğrayan kadını zorla evinden çıkarıp caddede döve döve yürüttüler         
14:50
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
14:54 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:38 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes'in ailesinden beraat kararına itiraz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement