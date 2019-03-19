Boing 737 Max 8'in Kara Kutusunun Bilgilerine Alan Müfettişler Addis Ababa'ya Döndü
1 saat önce
Etiyopya'da düşen 737 Max 8'in kara kutusunun bilgilerini alan müfettişler, Paris'ten Addis Ababa'ya geri döndü.
Etiyopya
'da düşen 737 Max 8'in kara kutusunun bilgilerini alan müfettişler, Paris
'ten Addis Ababa
'ya geri döndü.
Addis Ababa'da düşerek 157 kişinin ölümü üzerine Boeing
'in 737 MAX 8 modeli uçak sahibi ülkeler onları servisten aldıktan sonra Boeing bütün bu model uçakları servisten çektiğini açıklamıştı.
İçinde 33 farklı ülkeden 149 yolcu ve 8 mürettebatı olan Boeing 737
MAX 8, kalkıştan yaklaşık 6 dakika sonra Bishoftu kasabası yakınlarında düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı. - ADDİS ABABA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:53 Kaynak: İHA
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