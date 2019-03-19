Son Dakika Haberleri: Boing 737 Max 8'in Kara Kutusunun Bilgilerine Alan Müfettişler Addis Ababa'ya Döndü

Boing 737 Max 8'in Kara Kutusunun Bilgilerine Alan Müfettişler Addis Ababa'ya Döndü

1 saat önce

Etiyopya'da düşen 737 Max 8'in kara kutusunun bilgilerini alan müfettişler, Paris'ten Addis Ababa'ya geri döndü.

Boing 737 Max 8'in Kara Kutusunun Bilgilerine Alan Müfettişler Addis Ababa'ya Döndü, System.String[]
Etiyopya'da düşen 737 Max 8'in kara kutusunun bilgilerini alan müfettişler, Paris'ten Addis Ababa'ya geri döndü.

Addis Ababa'da düşerek 157 kişinin ölümü üzerine Boeing'in 737 MAX 8 modeli uçak sahibi ülkeler onları servisten aldıktan sonra Boeing bütün bu model uçakları servisten çektiğini açıklamıştı.

İçinde 33 farklı ülkeden 149 yolcu ve 8 mürettebatı olan Boeing 737 MAX 8, kalkıştan yaklaşık 6 dakika sonra Bishoftu kasabası yakınlarında düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı. - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

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