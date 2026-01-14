Bolat'tan Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
Ekonomi

Bolat'tan Özel'e Sert Yanıt

14.01.2026 00:16
Ticaret Bakanı Bolat, CHP lideri Özel'in gümrük muafiyeti eleştirilerine sert karşılık verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in e-ticarette gümrük muafiyetindeki değişikliğe ilişkin eleştirilerine yönelik, "Bu düzenlemeyi çarpıtarak oluşturduğunuz bilgi kirliliği, yürüttüğünüz polemikçi, kavgacı, suçlayıcı, yalanlarla dolu siyasi propagandanızın bir aracı olamaz. Buradan size bir malzeme çıkmaz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in e-ticarette gümrük muafiyetindeki değişikliğe ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Özel'in, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya dikkati çeken Bolat, "Bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız. Sizin teknik bir düzenlemeyi, istismar ederek, tamamen ülkemizin önemli dış ticaret ortakları ile ilişkilendirmeniz de adeta bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, Türkiye'nin, gelişmiş her ülkenin yaptığı gibi tüketicilere, güvenli, sağlıklı ürün tedarikini temin etmek için hem yurt içindeki ürünleri hem de ithal edilen ürünleri denetlediğinin altını çizdi.

Ülkenin, tüketiciler için güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ithalatına, üretilmesine ve piyasaya sunulmasına izin vermediğini vurgulayan Bolat, yanlış yapanlar tespit edildiğinde gerekli hukuki yaptırımların uygulandığını aktardı.

Bolat, bu konuda yaptıkları çalışmaların düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıldığına vurgu yaparak, bunun sorumlu devlet anlayışının gereği olduğunu kaydetti.

Eğitim, bilim ve analiz eşyasında değişiklik yapılmadı

Muafiyetler kapsamındaki ithalatta yapılan denetimlerin, tüketicilerin ciddi güvensizlik barındıran, toksik ve kanserojen maddeler içeren ürünlere maruz kaldığını bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ortaya koyduğunu belirten Bolat, gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimlerinin yoğun bir ürün denetleme çabası içine girdiğini dile getirdi.

Bolat, yüzlerce ürün alındığını, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendiğini ve yüzde 81 uygunsuz ürün olduğunun analiz sonuçlarıyla tespit edildiğini vurgulayarak, bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler bulunduğunu ifade etti.

İlgili ürünlerin geçen yılın ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını aktaran Bolat, diğer ürün gruplarına yönelik denetimlerin de aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Bolat, kararın, tüm ülkelere aynı, eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün grup konuşmanızda yaptığınız siyasi çarpıtmaların ve hayali senaryonun ortaya koyduğu ise sizin tüketicilerimizin ve tüketici sağlığı ile güvenliğinin tarafında olmadığınızdır. Kimin tarafında olduğunuzu ve kime hizmet ettiğinizi bugünkü konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz. Bu itiraf için size teşekkür ederiz. Biz ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde Türkiye'mizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmeyi başarmanın, başta vatandaşımızın, tüketici sağlığının, tüketici güvenliğinin, yatırımın ve üretimin tarafındayız. Yeni düzenlemede AR-GE, teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılarımızın, bilim insanlarının eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi hızlı kargo yöntemiyle ithal edecekleri eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır."

Bu gerçeğin, söz konusu kararla ilgili 7 Ocak 2026 tarihli kamuoyuna yaptıkları Bakanlık açıklamasında çok net bir şekilde ifade edildiğini belirten Bolat, "Bu konuda kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda gümrük idarelerimize gerekli talimatlar verilmektedir. Bu düzenlemeyi çarpıtarak oluşturduğunuz bilgi kirliliği, yürüttüğünüz polemikçi, kavgacı, suçlayıcı, yalanlarla dolu siyasi propagandanızın bir aracı olamaz. Buradan size bir malzeme çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, vatandaşlar ve tüketiciler için haklı ve doğru olan neyse yapmaya, onların emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
