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Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

08.02.2022 15:51

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın 220 metrelik zirvesinde bulunan merkezde kar yağışı başladı.

Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Kartalkaya'daki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi yüzde 70 ile 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Bolu - Kartalkaya Kayak Merkezinde ulaşım aksamadan sağlanıyor.

Kartalkaya'da kar yağışı başladı
Kartalkaya'da kar yağışı başladı
Kartalkaya'da kar yağışı başladı

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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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