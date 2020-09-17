Vali Ümit, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yaptı - Son Dakika

Vali Ümit, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yaptı

Vali Ümit, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yaptı Vatandaşlar, Vali Ümit'ten virüse yakalananların kapılarına yazı yazmasını istedi Vali Ahmet Ümit: "Son 1 ayda karantinaya uymayan 120 kişi yakalandı" "KYK yurtlarına yerleştirilenlerden ücretlerini alıyoruz" Bolu'da, şehir...

Vali Ümit, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yaptı

Vatandaşlar, Vali Ümit'ten virüse yakalananların kapılarına yazı yazmasını istedi

Vali Ahmet Ümit:

"Son 1 ayda karantinaya uymayan 120 kişi yakalandı"

"KYK yurtlarına yerleştirilenlerden ücretlerini alıyoruz"

BOLU - Bolu'da, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşları virüse karşı uyardı. Vatandaşlar ise, Vali Ümit'ten virüse yakalananların kapılarına bilgilendirme notu yazmalarını istedi.

Bolu'da, korona virüs denetimleri kapsamında şehir içi otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlara yönelik uygulama yapıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdür Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol'un da katıldığı denetimlerde vatandaşlar virüse karşı uyarıldı.

Vali Ahmet Ümit, şehir içi otobüslere binerek yolcuları tek tek uyardıktan sonra maske hediye etti. Yolculuk yapan bir vatandaş, çevresinde kimlerin korona virüse yakalandığını bilmediklerini, kendi apartmanında da karantinada olan kişiler olduğunu öğrendiğini belirterek, "Virüse yakalananlar kapılarına en azından bir yazı yazsınlar. Onlar yazmıyorsa görevliler bunu yapsınlar" dedi. Vatandaşın isteğine karşı Vali Ümit, "Bunu biz öneriyoruz. Yapanlar da var. Biz de daha yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"KYK yurtlarına yerleştirilenlerden ücretini alıyoruz"

Vali Ümit, son 1 ay içerisinde 120 kişinin karantina kurallarını ihlal ettikleri sırada yakalandığını söyleyerek, "Araçlardaki vatandaşlarımızla bazı şeyleri görüştük. Denetimlerimizin temelinde öncelikle bilgilendirme, bilinçlendirme söz konusu. Yoksa burada her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimiz biliyoruz ki sosyal sorumluluk esaslı her bireyin bu sorumluluğu anlaması ve alması esastır. Esas itibariyle bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Herkes kendi sorumluluğunu aldığı zaman otomatik olarak bu işler kendiliğinden düzene girecektir. Her geçen gün yeni tedbirleri alınabiliyor. Bunlardan bir tanesi izolasyona tabi olduğu halde, bulunması gereken yerde kalmayıp dışarıda gezen vatandaşlarımız. 18 Ağustos'tan itibaren çok yoğun bir şekilde biz bu işin peşindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu işin peşinde. Bugüne kadar ilimizde çok sayıda kişiyi yakaladık. 120'nin üzerinde kişi yakalandı. Ama son bir kaç gündür Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdu, bayanlar için ve erkekler için ayrı bir yer olmak üzere tahsis ettik. Bugünlerde ve bunlar sonra izolasyona tabi vatandaşların tespitiyle onları oraya alıyoruz. Kısacası izolasyon koşullarını ihlal eden vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Sürelerini orada dolduruncaya kadar orada kalma zorunluluğu var. Onlardan ücretlerini aynı zamanda tahsil ediyoruz. Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmış halde. Karantina tedbirlerini sürdürüyorlar" dedi.

Şehirlerarası taşımacılıkta HES uygulaması

Kent merkezinde uygulanan HES kodu uygulamasının şehirlerarası taşımacılık yapan firmalarda da zorunlu hale geldiğini ifade eden Ümit, "Şehirlerarası taşımacılıkta çalışan firmaların yeni görevleri var. Bizim yerelde yaptığımız HES uygulamasını şehirlerarası otobüs firmaları da bilet satarken ve otobüse binerken mutlaka HES kodu sorulması gerekiyor. Aksi takdirde hem firma için cezası var hem de araçlara cezası var. Araçlar 10 güne kadar bağlanabiliyor. Bu güne kadar bizim Bolu'da idari olarak hiçbir tavizimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Eğer bütün bunlara rağmen salgında artışlar olursa yada kurallara uyumsuzluk söz konusu olursa o zaman yeni tedbirler geliştirilecektir" şeklinde konuştu.

" Gerede'de vaka sayısında artış var"

Korona virüs vaka sayılarının Ankara'ya yakın olan Gerede ilçesinde arttığını tespit ettiklerini ifade eden Vali Ümit, "Gerede'de bu konuları yerinde izah edeceğiz. Esas amacımız vatandaşımızla paylaşmak. Gerede, Ankara ile yakın temas içerisinde. Komşu illerle yakın teması var. Hepimiz biliyoruz ki salgının en önemli sebeplerinden bir tanesi il dışından gelen vatandaşlarımızla kurulan temaslardır. Bu temaslar Gerede'de biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda da bir bir artma olduğunu tespit ettik" dedi.

Vali Ümit, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yaptı

Koronavirüs, Gerede, Bolu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ümit, şehir içi otobüslerde korona virüs denetimi yaptı - Son Dakika


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