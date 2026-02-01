Boluspor, Sakaryaspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor- Sakaryaspor maçını ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Erdal Güneş ile Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Yusuf Randa mücadeleyi değerlendirdi.

"Sadece bir maç kazandık, daha yolumuz uzun"

Takımın başına 5 gün önce geldiğini ve 5 günlük süreçte oyunculara psikolojik anlamda rahatlamaları için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Öncelikle burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Nereye geldiğimin farkındayım, nasıl bir kulübe geldiğimi, nasıl bir camiaya geldiğimi farkındayım. Burada olmaktan, bu takımla çalışmaktan çok mutlu olduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Maça gelirsek; maçın zorluk derecesini zaten maçtan önce söylemiştim. Karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunu, hedeflerinin farklı olduğunun farkındaydık. Çünkü sezon başı farklı hedeflerle kurulmuş bir Sakaryaspor vardı ama maalesef son haftalarda işte kadronun, karşılığı olmayan bir sıralamadaydı. Tabii devre arası çok ciddi takviyeler yaptılar. Bizim için zor bir maç olacağını düşünüyorduk evet. Keza bizim içinde bulunduğumuz psikolojiden kurtulma adına oyuncuların ciddi bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. 5 günlük süreçte saha çalışmalarından ziyade oyuncuların psikolojik tarafında rahatlamaları, gerçek kimliğini; çünkü Boluspor takımı, benim oyuncularım son iki haftada göstermiş oldukları gerçek performansları değildi. Sezon başından bu yana çok farklı bir görüntü vardı ama son iki hafta maalesef o sezon başındaki görüntülerden uzaktı. Bizim düşüncemiz de bu kısa sürede, 5 günlük bir antrenmanda çocukları tekrar kendi kimliğini kazandırma adına çalışmalar yaptık ki bugünkü göstermiş olduğu reaksiyonlarda da doğru teşhis ve doğru çalışmalarla sonucu aldığımızı düşünüyorum. Tabii sadece bir maç kazandık, bunu da söylemek istiyorum. Bizim için önemli bir başlangıçtı hem bizim için hem takım için. Sadece bir maç kazandık, daha yolumuz uzun. Hafta içi bir kupa maçımız var. Sayısal olarak, takım olarak biraz eksiğiz, takviyelerimiz gerekecek. Bununla alakalı da yönetim kurulumuzla, başkanlarımızla gayet kontak halinde çalışıyoruz. İnşallah aramıza katılacak yeni arkadaşlarla hedefe odaklanmış, daha mücadeleci, daha iyi ve daha kreatif bir Boluspor izletiriz diye temenni ediyorum" dedi.

"Sakaryaspor altındır, altın çamura düşse de değerini kaybetmez"

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Yusuf Randa ise, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bolu takımını tebrik ederim galibiyetinden dolayı. Aslında maçın ilk yarısına baktığımız zaman kaybetmeyi hak ettiğimiz bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Geçişlerle iki tane, üç tane çok net gol pozisyonumuz vardı, sonuçlandıramadık. Hani oyunun iki taraf adına bakıldığı zaman en kötü bizim adımıza bir puan alabileceğimiz bir maçtı. Duran toptan yediğimiz bir gol, ikinci gol de hani artık oyun geçmişti yani. Bireysel bir hata yapmıştık, hani çok o kısma takılmıyoruz. Az önce içeride de söyledim; yani iki tane problemimiz var. Birisi bizden kaynaklı olan, birisi bizden kaynaklı olmayan. Bizden kaynaklı olmayan problemler; çok fazla sayıda ilk 11 oyuncusu kaybettik transfer sürecinde. Geçen hafta Melih'le Poyraz bir antrenmanla maça çıktı. İlk 11'imizde fazla sayıda yeni oyuncu aramıza katılıyor. Bu da oyuncuların birbirini tanıma süreci, ekibi tanıma süreci, oynatmak istediğimiz oyuna adaptasyon süreci derken tabii ki bir de skor alamadığımız zaman bunların çok da anlatmanın anlam ifade ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Sakaryaspor güçlü bir camia. Sakaryaspor altındır, altın çamura düşse de değerini kaybetmez. Sakaryaspor her zaman çok değerli ve güçlü bir camiadır. Biz şuna inanıyoruz ki teknik ekibimiz, futbolcu grubumuz, yönetim kurulumuz Sakaryaspor'u bu zor durumdan çıkartacaktır. Bundan kaynaklı en ufak bir şüphemiz yok. Süreç ilerledikçe sistemimiz oturdukça, oyuncularımız birbirini tanıdıkça, aramıza yeni oyuncular katıldıkça ve bu oyuncuların birbirine olan adaptasyon problemi tamamlandıktan sonra Sakaryaspor'un problem yaşayacağına biz inanmıyoruz. Kalan süreçte Bolu takımına da başarılar diliyorum" diye konuştu. - BOLU