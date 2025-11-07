Bornova Belediyesi'nden Afete Dirençli Kent Hackathonu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin "Afete Dirençli Kent Bornova" sloganıyla düzenlediği Hackathon 2025'te, üniversite öğrencilerinden oluşan 8 takım afet yönetimi ve dirençlilik üzerine projelerini 36 saat boyunca geliştirdi. Yarışmada HETZGEN birinci olurken, Başkan Ömer Eşki afetlerin insan hatalarından kaynaklandığını vurguladı.

Bornova Belediyesi tarafından "Afete Dirençli Kent Bornova" sloganıyla düzenlenen Hackathon 2025 Yarışması, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıldönümünde Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinden oluşan 8 takımın yarıştığı etkinlikte, katılımcılar 36 saat boyunca aralıksız çalışarak afet yönetimi ve dirençlilik temalı projelerini sundular.

Yarışmada HETZGEN birinci, HGDROTECH ikinci, İNNOV 8 üçüncü oldu. Bornova Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte birinci ekibe 120 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 80 bin TL ödül verildi.

Ömer Eşki: "Doğa olayını afete çeviren insanın yanlış uygulamalarıdır"

Kapanışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlerin yalnızca doğa olaylarından değil, insan hatalarından kaynaklandığını vurgulayarak, "Bir afet ülkesinde yaşıyoruz. Deprem, sel, yangın gibi olaylar doğanın gerçeği. Ancak bunları afete dönüştüren, insanın yanlış uygulamaları, ihmali ya da bazen açgözlülüğüdür. Maraş'ta, İzmir'de, Kocaeli'nde yaşadığımız yıkımlar bunun sonucudur. Biz, bu yanlışları tekrar etmemek için düşünmeli ve üretmeliyiz" diye konuştu.

Hackathon fikrinin de bu farkındalık arayışından doğduğunu belirten Eşki, "Bu işi tek başımıza yapamayız. Öğrencilerle, bilim insanlarıyla, meraklı gençlerle birlikte üretmek zorundayız. Çünkü uygulamalar yanlış olduğunda zarar gören hepimiz oluyoruz. Amacımız, doğa olaylarını afete dönüştürmeyen bir yaşam kültürü oluşturmak. Bugün burada bir yarışmadan çok daha fazlası için bir aradayız. Çünkü afetlere karşı en güçlü silahımız bilgi, teknoloji ve dayanışmadır" ifadalerini kullandı.

Öziçer: "Her büyük değişim küçük bir fikirle başlar"

Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinancan Öziçer, gençlerin geliştirdiği projelerin gelecekte hayat kurtarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Sizler sadece yarışmacı değil, gelecekte hayat kurtarabilecek fikirlerin tohumlarını atan kahramanlarsınız. Belki bu yarışmada ortaya çıkan bir fikir, bir gün bir ailenin güvende olmasını sağlayacak. Unutmayın, her büyük değişim küçük bir fikirle başlar" dedi.

Öziçer, afetlerle mücadelede bireysel değil, kolektif bir bilincin önemine vurgu yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Jüri uzman isimlerden oluştu

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki, İTÜ'den Prof. Dr. Himmet Karaman, İYTE'den Dr. Uğur Demir, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Ayan ve Build Change Yönetici Yardımcısı Noll Tufani yer aldı.