Bornova Belediyesi'nden Afete Dirençli Kent Hackathonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Afete Dirençli Kent Hackathonu

07.11.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, 'Afete Dirençli Kent Bornova' sloganıyla düzenlediği Hackathon 2025 etkinliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar afet yönetimi ve dirençlilik üzerine projelerini geliştirdi. Yarışmada HETZGEN birinci oldu ve ödül olarak toplamda 300 bin TL verildi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin "Afete Dirençli Kent Bornova" sloganıyla düzenlediği Hackathon 2025'te, üniversite öğrencilerinden oluşan 8 takım afet yönetimi ve dirençlilik üzerine projelerini 36 saat boyunca geliştirdi. Yarışmada HETZGEN birinci olurken, Başkan Ömer Eşki afetlerin insan hatalarından kaynaklandığını vurguladı.

Bornova Belediyesi tarafından "Afete Dirençli Kent Bornova" sloganıyla düzenlenen Hackathon 2025 Yarışması, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıldönümünde Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinden oluşan 8 takımın yarıştığı etkinlikte, katılımcılar 36 saat boyunca aralıksız çalışarak afet yönetimi ve dirençlilik temalı projelerini sundular.

Yarışmada HETZGEN birinci, HGDROTECH ikinci, İNNOV 8 üçüncü oldu. Bornova Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte birinci ekibe 120 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 80 bin TL ödül verildi.

Ömer Eşki: "Doğa olayını afete çeviren insanın yanlış uygulamalarıdır"

Kapanışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlerin yalnızca doğa olaylarından değil, insan hatalarından kaynaklandığını vurgulayarak, "Bir afet ülkesinde yaşıyoruz. Deprem, sel, yangın gibi olaylar doğanın gerçeği. Ancak bunları afete dönüştüren, insanın yanlış uygulamaları, ihmali ya da bazen açgözlülüğüdür. Maraş'ta, İzmir'de, Kocaeli'nde yaşadığımız yıkımlar bunun sonucudur. Biz, bu yanlışları tekrar etmemek için düşünmeli ve üretmeliyiz" diye konuştu.

Hackathon fikrinin de bu farkındalık arayışından doğduğunu belirten Eşki, "Bu işi tek başımıza yapamayız. Öğrencilerle, bilim insanlarıyla, meraklı gençlerle birlikte üretmek zorundayız. Çünkü uygulamalar yanlış olduğunda zarar gören hepimiz oluyoruz. Amacımız, doğa olaylarını afete dönüştürmeyen bir yaşam kültürü oluşturmak. Bugün burada bir yarışmadan çok daha fazlası için bir aradayız. Çünkü afetlere karşı en güçlü silahımız bilgi, teknoloji ve dayanışmadır" ifadalerini kullandı.

Öziçer: "Her büyük değişim küçük bir fikirle başlar"

Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinancan Öziçer, gençlerin geliştirdiği projelerin gelecekte hayat kurtarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Sizler sadece yarışmacı değil, gelecekte hayat kurtarabilecek fikirlerin tohumlarını atan kahramanlarsınız. Belki bu yarışmada ortaya çıkan bir fikir, bir gün bir ailenin güvende olmasını sağlayacak. Unutmayın, her büyük değişim küçük bir fikirle başlar" dedi.

Öziçer, afetlerle mücadelede bireysel değil, kolektif bir bilincin önemine vurgu yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Jüri uzman isimlerden oluştu

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki, İTÜ'den Prof. Dr. Himmet Karaman, İYTE'den Dr. Uğur Demir, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Ayan ve Build Change Yönetici Yardımcısı Noll Tufani yer aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Afete Dirençli Kent Hackathonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Spor camiası yasta Gencecik futbolcunun acı ölümü Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
Ecevit’i anan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular
Bahçeden çıkan servet Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Suriyeli askeri öğrenciler TSK’da mı görev alacak Tartışma yaratan iddiaya yanıt Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Bakan Şimşek işareti verdi İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

09:27
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı puan alamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı puan alamazdık'' diyor
09:14
Takımlarımız şov yapıyor Ülke puanı uçuşa geçti
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
08:45
Resmi Gazete’de yayımlandı AVM’lere sığınak zorunluluğu
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu
08:12
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
07:54
Futbolda bahis operasyonu 17’si hakem, 2’si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
06:23
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 09:53:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Afete Dirençli Kent Hackathonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.