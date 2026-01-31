Borsa, Altın ve Dolar Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

Borsa, Altın ve Dolar Yükselişte

31.01.2026 11:16
Borsa İstanbul bu hafta yüzde 6,51 kazanç sağladı, altın ve döviz fiyatları da yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,51 değer kazanarak 13.838,29 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.886,22 puanı, en yüksek 13.906,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 10,54 yükselişle 20.019,85 puan, sanayi endeksi yüzde 4,74 primle 16.798,80 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,77 yükselişle 12.065,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,70 primle 35.977,45 puan oldu.

Kiler Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,79 ile Kiler Holding oldu.

Kiler Holding'i yüzde 17,88 ile Akbank, yüzde 16,35 ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,53 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 6,66 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, yüzde 6,40 ile Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 382 milyar 820 milyon lirayla ASELSAN, 677 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 587 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,23 artışla 7 bin 42 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,22 yükselişle 47 bin 428 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artarak 43,5000 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 1,87 yükselerek 51,8590 lira oldu.

Geçen hafta 58,6810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,99 artarak 59,8490 liraya çıktı.

İsviçre frangı da yüzde 3,21 yükselerek 56,6300 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

