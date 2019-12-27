Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,07 13,86 -5,70 Tümosan Motor ve Traktör 6,47 6,74 -4,01...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,07 13,86 -5,70
Tümosan Motor ve Traktör 6,47 6,74 -4,01
Karsan Otomotiv 1,57 1,63 -3,68
Odaş Elektrik 2,10 2,17 -3,23
Zorlu Enerji 1,65 1,70 -2,94
Afyon Çimento 6,44 6,61 -2,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 1,64 -2,44
Galatasaray Sportif 2,14 2,19 -2,28
Enerjisa Enerji 7,55 7,72 -2,20
Doğuş Otomotiv 9,58 9,79 -2,15
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,87 1,91 -2,09
Netaş Telekom. 12,99 13,26 -2,04
Alarko GMYO 87,60 89,35 -1,96
Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 2,68 -1,87
ICBC Turkey Bank 5,29 5,39 -1,86
Aksa Enerji 3,93 3,99 -1,50
Metro Holding 1,36 1,38 -1,45
Trakya Cam 3,48 3,53 -1,42
Anadolu Cam 4,29 4,35 -1,38
Ülker Bisküvi 23,20 23,52 -1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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