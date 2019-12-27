Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,07 13,86 -5,70 Tümosan Motor ve Traktör 6,47 6,74 -4,01 Karsan Otomotiv 1,57 1,63 -3,68 Odaş Elektrik 2,10 2,17 -3,23 Zorlu Enerji 1,65 1,70 -2,94 Afyon Çimento 6,44 6,61 -2,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 1,64 -2,44 Galatasaray Sportif 2,14 2,19 -2,28 Enerjisa Enerji 7,55 7,72 -2,20 Doğuş Otomotiv 9,58 9,79 -2,15 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,87 1,91 -2,09 Netaş Telekom. 12,99 13,26 -2,04 Alarko GMYO 87,60 89,35 -1,96 Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 2,68 -1,87 ICBC Turkey Bank 5,29 5,39 -1,86 Aksa Enerji 3,93 3,99 -1,50 Metro Holding 1,36 1,38 -1,45 Trakya Cam 3,48 3,53 -1,42 Anadolu Cam 4,29 4,35 -1,38 Ülker Bisküvi 23,20 23,52 -1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)