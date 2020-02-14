Boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen Kübra öğretmenin annesi, adalet istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen Kübra öğretmenin annesi, adalet istiyor - Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen Kübra öğretmenin annesi, adalet istiyor

6 saat önce

MERSİN'de boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan Aşkın, kızı için adalet istedi.

Boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen Kübra öğretmenin annesi, adalet istiyor, System.String[]

MERSİN'de boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan Aşkın, kızı için adalet istedi. Acılı anne, "Katil hala hak ettiği cezaya çarptırılmadı. Bu durum acımızın daha da artmasına sebep oluyor. Adalet neden bu kadar gecikiyor?" dedi.

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda yaşandı. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde görevli öğretmen Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Demir hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aşkın'ın ailesi, kızlarının öldürülmeden önce görev yaptığı Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan 'Kübra Aşkın Okuma Salonu' ile yenilenen öğretmenler odasının açılışına katıldı. Acılı anne Sebirhan Aşkın, açılışın ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve Psikolog Nazlı Cemre Dursun ile Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Anne Aşkın, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil zanlısı Davut Demir'in en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Kızlarını zor şartlarda büyüttüğünü anlatan Aşkın, "Adamın birisi gelip, kızımı elimden aldı. Katil hala hak ettiği cezaya çarptırılmadı. Bu durum acımızın daha da artmasına sebep oluyor. Adalet neden bu kadar gecikiyor? Adalet artık yerini bulsun. Eğer cezai indirim uygulanırsa, kızım bir kez daha ölecek" dedi.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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