Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor - Son Dakika

Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor

19.01.2021 15:45

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan "Lipa" kampında kalan göçmenler, dondurucu soğuğa rağmen imkansızlıklar nedeniyle açık havada yıkanmak zorunda kalıyor.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan "Lipa" kampında kalan göçmenler, dondurucu soğuğa rağmen imkansızlıklar nedeniyle açık havada yıkanmak zorunda kalıyor.

Kışın gelmesiyle yaşam koşulları iyice ağırlaşan göçmenler, kıyafetlerini kampın yakınında bulunan derede yıkarken, kendileri de aynı derede banyo yapıyor.

Battaniyelere sarılarak soğuktan korunmayan çalışan göçmenler, her gün karlı ve buz tutmuş yollardan geçerek temizlikleri için kampın yakınındaki dereye gidiyor.

Hindistanlı Lavli Pasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıldır Bosna Hersek'te sıkışıp kaldığını ve AB ülkesi İtalya'ya gitmek istediğini söyledi.

Bangladeşli Amun Amed de 3 aydır Bosna Hersek'te bulunduğunu, Fransa ya da İtalya'ya gitmek istediğini belirterek yıkanmak zorunda olduğu derenin soğuk suyunun sağlığını etkilemesinden korktuğunu ifade etti.

Yüzlerce göçmen, battaniyelerle dere ile kamp arasında mekik dokuyor

Aralık 2020'de çıkan yangının ardından askerler tarafından yeniden çadırların kurulduğu kampın içinde çekim yapılmasına izin verilmezken, her gün yüzlerce göçmen kendilerini sıcak tutacak tek şey olan battaniyelerle gün boyunca dere ile kamp arasında adeta mekik dokuyor.

Göçmenlerin bazıları ısınmak için ateş yakarken, bazıları da yemek hazırlıyor.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü

Kampın bulunduğu bölgedeki hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, yetkililer, kampın tam olarak işlevsel hale gelmesinin 3 ay sürebileceğini belirtiyor.

"Lipa" kampında 700'den fazla göçmen kalırken, Bosna Hersek'teki göçmen krizinin tüm yükünü Hırvatistan sınırındaki bu bölgenin çekmesi yerel makamlardan da sıkça tepki görüyor.

Aralık 2020'de kötü koşullar nedeniyle "Lipa" kampının kapatılması kararlaştırılmış, karara tepki gösteren göçmenler ise yangın çıkararak kampın büyük ölçüde yanmasına sebep olmuştu.

Yetkililer, önce buradaki göçmenleri başka bir bölgeye nakletmeyi düşünse de bu gerçekleşmemiş ve aynı alanda büyük askeri çadırlar kurulmasına karar verilmişti.

Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor
Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor
Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor
Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor

Avrupa Birliği, Aralık, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te kalan göçmenler, dondurucu soğukta dereye girerek yıkanıyor - Son Dakika


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