Boyabat'ta Denetimli Serbestlik Kursu

Sinop'un Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik boyacılık kursu düzenlendi.

Boyabat Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "bir fırça, bir umut: okullar denetimli serbestlikle yenileniyor" mottosuyla düzenlenen kursta, yükümlülülere uygulamalı olarak eğitim verildi.

Eğitim sonrası yükümlülerce Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde boya ve tadilat faaliyeti de gerçekleştirildi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise kursla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kurs kapsamında verilen teorik bilgilerin sahada uygulanmasıyla yükümlüler hem mesleki becerilerini geliştirme imkanı buldu hem de kamu yararına katkı sağladı. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde eğitim kurumunun fiziki koşulları iyileştirilirken, yükümlülerin topluma uyum sürecine destek olunması, sorumluluk bilincinin artırılması ve meslek edinmelerinin teşvik edilmesi hedeflendi. Yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik meslek edindirme ve rehabilitasyon çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir."