Boyabat'ta Şoförler Odası Genel Kurulu Yapıldı

07.02.2026 15:10
Boyabat'ta düzenlenen genel kurula tek aday olarak katılan İrfan Erbaş, yeniden başkan seçildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesapları okunarak ibra edildi.

Genel kurula tek aday olarak katılan mevcut başkan İrfan Erbaş, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Erbaş, 15 yıllık görev süresi boyunca şoför esnafının sorunlarının çözümü için gayret sarf ettiğini, bundan sonra da aynı sorumlulukla devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından üyelerinin kendisini gece gündüz arayabileceklerini dile getiren Erbaş, "Her zaman birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz. Tekerlerinize taş değmesin, Allah yolunuzu açık etsin. Genel kurulumuzun bizlere ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genel kurula Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Baş, Boyabat Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Murat Yükselecek ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

