Son Dakika Haberleri: Böyle Bir Şeyi Tartışmak Siyasette İlkesizliktir"

Böyle Bir Şeyi Tartışmak Siyasette İlkesizliktir"

27 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ithal aday" açıklamasına ilişkin, "Böyle bir şeyi tartışmak siyasete saygısızlık, siyasette ilkesizliktir.

Böyle Bir Şeyi Tartışmak Siyasette İlkesizliktir
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ithal aday" açıklamasına ilişkin, "Böyle bir şeyi tartışmak siyasete saygısızlık, siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek bir şey bulamadığı için bunları söylemek de siyasi acizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci'nin basın ofisinden, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ithal aday" ifadesine ilişkin açıklama yapıldı.

Zeybekci, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Kağıthane'ye "Kağıttepe" diyen bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendisinin nereli olduğu ve İzmir'den de milletvekili olduğunu söylemek belki siyasete saygısızlık olur. Ben o konuda nezaket göstermek istiyorum.

İzmirli hemşehrilerimin, benim ne kadar İzmirli olduğumdan ve İzmir'i ne kadar iyi bildiğimden herhalde tereddütleri yoktur. Kaldı ki böyle bir şeyi tartışmak siyasete saygısızlık, siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek bir şey bulamadığı için bunları söylemek de siyasi acizliktir. Her söze vardır bir cevabımız bizim, bir söze bakarız söz mü diye, bir de söyleyene bakarız... Gerisini söylemeyeyim anlar o."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:00 Kaynak: AA

AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Politika
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